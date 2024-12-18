İslami: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü tarafsızlık ilkesini korumalıdır

Bugün, hükümet toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin yeni açıklamalarına tepki gösteren İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Ajans'ın tarafsızlığını koruyarak profesyonel bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Muhammed İslami, Birleşmiş Milletler'de 2231 sayılı kararın gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini, bunun her altı ayda bir yapıldığını ifade etti. Bu kararın iki ana maddeden oluştuğunu, bunların İran'ın güven inşa etmek için sınırlamalara kabul etmesi ve karşı tarafın yaptırımların kaldırılması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir uluslararası kuruluşun yalnızca bir tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesine provoke edici bir şekilde odaklanmasının ve her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerçeğine değinmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasını "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nden, deneyimli bir diplomat olarak bu hususları göz önünde bulundurmasını bekliyoruz." diye sonlandırdı.