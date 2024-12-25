İran'dan BMGK'ye İsrail rejiminin Heniye suikastına ilişkin itirafı konusunda mektup

Emir Said İrevani, dün yerel saatle BM Sekreteri'ne ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına bir mektup yazarak "23 Aralık Pazartesi günü, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, katıldığı bir etkinlik sırasında İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gelen sayın İsmail Heniye'nin suikastını açık ve küstahça kamuoyuna onayladı. Bu açık itirafla İsrail rejimi ilk kez bu iğrenç suç için sorumluluğunu alenen üstlendi." ifadesine yer verdi.

İrevani "BM'ye üye devletlerinden birinin egemenliği içinde bir siyasi liderin suikastına yapılan bu kaba ve acımasız itiraf, bir kez daha, terörist ve saldırgan eylemleri için İsrail rejiminin uluslararası sorumluluğunu ortaya koyuyor. Bu gündem aynı zamanda 1 Ekim 2024 tarihinde İran'ın savunma tepkisinin meşruiyeti ve İran'ın İsrail işgali ve terörist rejiminin hala bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için en ciddi tehdit olduğu konusundaki sürekli duruşu yeniden teyit ediliyor." diyerek, "Güvenlik Konseyi, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, bölgeyi istikrarsızlaştıran ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve tehlikeye atan bir rejimin dokunulmazlığına izin vermemelidir." vurgusunda bulundu.

İrevani ayrıca "Uluslararası barış ve güvenliği korumanın temel sorumluluğu olan Güvenlik Konseyi'nin sürekli sessizliği, bu terörist rejimi sadece acımasız suçlar işlemeye teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kurulmasının temel ilkelerini de zayıflatacaktır." vurgusunda bulundu.