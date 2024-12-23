İran Dışişleri Bakanlığı: Yaptırım bahanesiyle İranlıları rehin almak uluslararası hukuka aykırıdır

Konsolosluk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, X sosyal medya hesabında "ABD'nin tek taraflı ve acımasız yaptırımları ve İranlıların çeşitli bahanelerle rehin alınması da dahil olmak üzere bu yasadışı yaptırımlardan etkilenen her türlü eylem, uluslararası hukuka aykırıdır ve kınanmaktadır. Dünyanın her yerinde İranlıların haklarını aramak bizim görevimizdir." paylaşımında bulundu.

İranlı bir şirketin kurucularından Muhammed Abedini ve Amerikalı bir yarı iletken üretim şirketinin çalışanı olan Mehdi Sadegi, ABD ihracat yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Amerikalı adli makamlar, İran'a gönderilen teçhizatın, bu yıl 28 Ocak'ta Ürdün'de 3 Amerikan askerinin ölümüne, 47 askerin de yaralanmasına yol açan insansız hava aracı saldırısında kullanıldığını iddia ediyor.

İsviçre ve İran vatandaşı olan Abedini, ABD hükümetinin talebi üzerine İtalya'nın Milano kentinde tutuklandı. Sadegi ise Massachusetts'te yaşayan ve tutuklanan diğer bir İran-Amerikan vatandaşı.