24 Ara 2024 17:37
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İran'dan çocuk istismarı İddialarına sert tepki

24 Ara 2024 17:37
News ID: 85699666
İran'dan çocuk istismarı İddialarına sert tepki

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir Batılı televizyon kanalının İran’ın Avrupa’da İsrail’e karşı vekalet ağı oluşturmak için çocukları kullandığına dair iddiasına sert tepki göstererek, bu iddianın hem gülünç hem de utanç verici olduğunu ve hiçbir etik temele dayanmadığını vurguladı.  

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî  "Bu iddia, İran’a yönelik suçlamaların ne kadar seviyesiz ve dayanaksız hale geldiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Bekaî ayrıca, "İran’ın bu şekilde kendisi için bir vekalet ağı oluşturma peşinde olduğuna dair bu iddia o kadar temelsiz ki, belki üzerinde durmaya bile değmez," ifadelerini kullandı.  

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Genel olarak biz her zaman şunu açıkça belirttik: İran’ın ne bir vekili olmuştur, ne de buna ihtiyacı vardır. İran, İran’dır" diyerek sözlerini tamamladı.

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