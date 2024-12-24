İran'dan çocuk istismarı İddialarına sert tepki

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî "Bu iddia, İran’a yönelik suçlamaların ne kadar seviyesiz ve dayanaksız hale geldiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca, "İran’ın bu şekilde kendisi için bir vekalet ağı oluşturma peşinde olduğuna dair bu iddia o kadar temelsiz ki, belki üzerinde durmaya bile değmez," ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Genel olarak biz her zaman şunu açıkça belirttik: İran’ın ne bir vekili olmuştur, ne de buna ihtiyacı vardır. İran, İran’dır" diyerek sözlerini tamamladı.