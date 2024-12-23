BM yetkilisi: Gazze Şeridi'nde tüm savaş kuralları çiğneniyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Philip Lazzarini, X sosya medya haesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her savaşın kuralları vardır ama Gazze'de bu kuralların tümü ihlal edilmektedir." ifadesine dikkat çekerek "Okullara, hastanelere yönelik saldırılar artık olağan bir konu haline geldi ve dünyanın bu duruma alışmaması gerekiyor." diye yazdı.

UNRWA Başkanı ayrıca, Gazze'deki savaşın durdurulmasının ciddi manada ertelendiğini vurguladı.

Siyonist rejim ordusunun ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmekte ve bunun sonucunda 153 binden fazla Filistinli şehit oldu veya yaralandı ve 10 binden fazlası da ortadan kayboldu.