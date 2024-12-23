23 Ara 2024 10:14
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News ID: 85697947
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BM yetkilisi: Gazze Şeridi'nde tüm savaş kuralları çiğneniyor

23 Ara 2024 10:14
News ID: 85697947
BM yetkilisi: Gazze Şeridi'nde tüm savaş kuralları çiğneniyor

Tahran, İRNA - BM Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Başkanı "Gazze Şeridi'ndeki tüm savaş kuralları son 14 aydır süre gelen bir soykırım tehdidi altında çiğneniyor ."açıklamasında bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Philip Lazzarini, X sosya medya haesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her savaşın kuralları vardır ama Gazze'de bu kuralların tümü ihlal edilmektedir." ifadesine dikkat çekerek "Okullara, hastanelere yönelik saldırılar artık olağan bir konu haline geldi ve dünyanın bu duruma alışmaması gerekiyor." diye yazdı.
UNRWA Başkanı ayrıca, Gazze'deki savaşın durdurulmasının ciddi manada ertelendiğini vurguladı.
Siyonist rejim ordusunun ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmekte ve bunun sonucunda 153 binden fazla Filistinli şehit oldu veya yaralandı ve 10 binden fazlası da ortadan kayboldu.

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