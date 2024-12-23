Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Philip Lazzarini, X sosya medya haesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her savaşın kuralları vardır ama Gazze'de bu kuralların tümü ihlal edilmektedir." ifadesine dikkat çekerek "Okullara, hastanelere yönelik saldırılar artık olağan bir konu haline geldi ve dünyanın bu duruma alışmaması gerekiyor." diye yazdı.
UNRWA Başkanı ayrıca, Gazze'deki savaşın durdurulmasının ciddi manada ertelendiğini vurguladı.
Siyonist rejim ordusunun ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmekte ve bunun sonucunda 153 binden fazla Filistinli şehit oldu veya yaralandı ve 10 binden fazlası da ortadan kayboldu.
BM yetkilisi: Gazze Şeridi'nde tüm savaş kuralları çiğneniyor
Tahran, İRNA - BM Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Başkanı "Gazze Şeridi'ndeki tüm savaş kuralları son 14 aydır süre gelen bir soykırım tehdidi altında çiğneniyor ."açıklamasında bulundu.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Philip Lazzarini, X sosya medya haesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her savaşın kuralları vardır ama Gazze'de bu kuralların tümü ihlal edilmektedir." ifadesine dikkat çekerek "Okullara, hastanelere yönelik saldırılar artık olağan bir konu haline geldi ve dünyanın bu duruma alışmaması gerekiyor." diye yazdı.
İlgili haberler
-
UNRWA: Bir ay öncesinden bu yana Gazze'nin kuzeyine hiçbir yiyecek girmedi
Tahran, İRNA- BM Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) "Kuşatma altındaki bu…
-
Gazze'nin kuzeyi, etnik temizliğin yanında açlıkla da mücadele ediyor
Tahran, İRNA - Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı, Gazze'nin kuzeyindeki…
-
Tel Aviv, UNRWA ile ilişkilerini resmi olarak kestiğini açıkladı
Tehran, İRNA- Siyonist rejim, UNRWA ile resmi olarak ilişkilerini kestiğini duyurdu.
yorumunuz