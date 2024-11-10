10 Kas 2024 10:11
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News ID: 85654839
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Gazze'nin kuzeyi, etnik temizliğin yanında açlıkla da mücadele ediyor

10 Kas 2024 10:11
News ID: 85654839
Gazze'nin kuzeyi, etnik temizliğin yanında açlıkla da mücadele ediyor

Tahran, İRNA - Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı, Gazze'nin kuzeyindeki açlık tehdidi konusunda alarma geçerek, bu sorunun çözülmesi için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Filippo Grandi, İsrail rejiminin bir aydan fazla süredir  Gazze'nin kuzeyinde soykırım ve etnik temizlik uyguladığını belirterek, bölgedeki halkın şu an açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Grandi, "İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor ve Gazze halkını temel ihtiyaçlardan, özellikle gıda maddelerinden mahrum bırakıyor. Gazze'ye gönderilen yardımlar ise yetersiz; yalnızca Filistinlilerin günlük ihtiyaçlarının yüzde 6'sını karşılıyor" dedi.

Gazze'nin kuzeyi, etnik temizliğin yanında açlıkla da mücadele ediyor

Grandi ayrıca, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması için siyasi irade gösterilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

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