Gazze'nin kuzeyi, etnik temizliğin yanında açlıkla da mücadele ediyor

Filippo Grandi, İsrail rejiminin bir aydan fazla süredir Gazze'nin kuzeyinde soykırım ve etnik temizlik uyguladığını belirterek, bölgedeki halkın şu an açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Grandi, "İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor ve Gazze halkını temel ihtiyaçlardan, özellikle gıda maddelerinden mahrum bırakıyor. Gazze'ye gönderilen yardımlar ise yetersiz; yalnızca Filistinlilerin günlük ihtiyaçlarının yüzde 6'sını karşılıyor" dedi.

Grandi ayrıca, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması için siyasi irade gösterilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.