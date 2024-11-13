UNRWA duyurusunda "Gazze Şeridi'ndeki durum tam bir felaket ve buraya ulaşan yardımlar son ayların en düşük seviyesine ulaştı. Ekim ayında kuşatma altındaki bu bölgeye her gün sadece 37 yardım kamyonu girebilmiştir." ifadesine vurgu yaptı.
2,2 milyon nüfuslu bölge halkına günde 37 tırın gelmesinin yetmediğini belirten BM'ye bağlı bu yardım kuruluş duyurusunda "Kuru ekmek ve su için dilenen Gazze halkından kimi açıklamalar alıyoruz ancak İsrail, BM'nin bölgeye girmesine izin vermiyor." ifadesinin altını çizerek "Bir ay boyunca Gazze'nin kuzeyine hiçbir gıda maddesinin girmesine izin verilmedi ve BM'nin bölgeye girme yönündeki tüm talepleri İsrail'in muhalefetiyle karşılandı." diye ekledi.
UNRWA: Bir ay öncesinden bu yana Gazze'nin kuzeyine hiçbir yiyecek girmedi
Tahran, İRNA- BM Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) "Kuşatma altındaki bu bölgedeki vahim durumla başa çıkmak için Gazze Şeridi'ne insani yardım göndermek yeterli değil ve bir ay öncesinden bu yana İsrail (rejimi), Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir gıda maddesinin girmesine izin vermemiştir." duyurusunda bulundu.
UNRWA duyurusunda "Gazze Şeridi'ndeki durum tam bir felaket ve buraya ulaşan yardımlar son ayların en düşük seviyesine ulaştı. Ekim ayında kuşatma altındaki bu bölgeye her gün sadece 37 yardım kamyonu girebilmiştir." ifadesine vurgu yaptı.
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