Filistin Direnişi, hâkimiyet sisteminin gerçek yüzünü gösterdi

Tümgeneral Seyyid Abdulrahim Musevi, Pazar günü İran Ordusu'nun Akidevi ve Siyasi Teşkilatının Kevser Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Ordunun İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Geliştirme Merkezleri Birinci Festivali"nde yaptığı konuşmada, "Filistin direnişine selam olsun. Onların şaşırtıcı direnişi, dünya ve tarihe suçluların, yalancıların ve riyakârların gerçek yüzünü gösteren yeni bir sahne açtı." dedi.

Musevi, "Eğer direniş, mazlumiyet çığlığını ve hak çağrısını dünyaya ulaştırmak için geleneksel yöntemleri kullansaydı, bunu büyük maliyetler ve uzun süreler harcamadan başaramazdı. Ancak bugün, Filistin'in adı ve direnişin idealleri, dünyadaki tüm hak arayanların kulaklarına ve kalplerine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Batının medya imparatorluğunun, kendilerini galip gibi göstermeye çalışarak direnişi korkutmak istediğini belirten Musevi "Direniş yaralanabilir, ancak asla korkutulamaz. Direniş, dünyada onur ve zafer, ya da şehadet, ahirette ise Allah’a yakınlık şerefine sahiptir. Korkması gerekenler, dünyada nefret edilen, lanetlenen ve yok olmaya mahkûm olanlar ve ahirette Allah’ın gazabının cehennemine mahkûm olanlardır." diye ekledi.