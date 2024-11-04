Tel Aviv, UNRWA ile ilişkilerini resmi olarak kestiğini açıkladı

Siyonist rejimin 12. kanalı, bugün Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler'e, UNRWA ile olan ilişkilerini kestiğini resmi olarak bildirdiğini rapor etti.

Konuyla ilgili olarak, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gilad Erdan, bu ajansla iş birliğini kestiklerini Birleşmiş Milletler'e bildirdiklerini belirtti.

Erdan, Tel Aviv'in insani kuruluşlarla iş birliğine devam edeceğini ancak kendisine göre terörizme hizmet eden kuruluşlarla olmayacağını iddia etti.

Almanya'daki Dünya Gıda Programı Yöneticisi Martin Frick ise Alman medyasına UNRWA'nın Gazze'de bir alternatifi olmadığını ve aynı şekilde UNRWA'nın Gazze'de yürüttüğü, acil barınma merkezleri, okullar ve sağlık merkezleri gibi görevleri yerine getirme kapasitelerinin olmadığını ifade etmişti.