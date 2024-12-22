Irakçi: ABD’nin işlediği suçlar, İslam ülkelerini zayıflatmaya yönelik ortak bir plandır

Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Göçmenlik Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bu görüşmede Irakçi, ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayarak, Amerika’nın uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve Siyonist rejim adına hareket ettiğini ifade etti. Bu durumun, İslam ülkelerini yıkmayı ve zayıflatmayı hedefleyen ortak bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Yemen halkının mazlum Filistin halkına yönelik onurlu direnişi ve desteğini takdir ederek, "Siyonist rejim, tüm suçları, saldırıları ve ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin sınırsız desteğine rağmen şeytani hedeflerine ulaşamamıştır" dedi.

Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir de ülkesindeki son gelişmelerle ilgili bir rapor sunarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yemen hükümeti ve halkına düşman saldırılarına karşı verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, "Amerika ve İsrail'in amacı, bölgeyi kontrol altına almak. Ancak büyük İslam ülkeleri ve halkları, kendi büyük potansiyellerini kullanarak bu hedeflerin gerçekleşmesini engellemelidir" diye ekledi.