21 Ara 2024 12:33
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News ID: 85696050
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İsrail Sana'ya karşı her zamankinden daha aciz, Yemen'den 200'den fazla füze ve 170 İHA ateşlendi

21 Ara 2024 12:33
News ID: 85696050
İsrail Sana'ya karşı her zamankinden daha aciz, Yemen'den 200'den fazla füze ve 170 İHA ateşlendi

Tahran, İRNA- Siyonist (rejim) medya kuruluşu Ma'ariv gazetesi, İsrail rejiminin Yemen'deki saldırılarla baş edemediğini vurgulayarak, şu ana kadar bu ülkeden işgal altındaki bölgelere 200'den fazla füze ve 170 İHA'nın ateşlendiğini duyurdu.

Siyonist rejimin askeri ilişkileri analisti Avi Aşkenazi, Ma'ariv gazetesine verdiği röportajda "Bugün, İsrail'in (rejimin) Yemen'le başa çıkamadığı, istihbarat açısından bu ülkenin silahlı kuvvetleriyle baş etmeye hazır olmadığı ve bununla baş etmek için gerçek bir planı olmadığı her zamankinden daha açık hale geldi." ifadesini kullandı.
Gazete, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Yemen ordusunun işgal altındaki İsrail topraklarına 200'den fazla füze ve 170'den fazla İHA ateşlediğini ekledi.
Bu bağlamda Siyonist gazete Haaretz, Yemen ordusunun 'Filistin 2' ultrasonik balistik füzesini kullanarak sabah erken saatlerde düzenlediği saldırı hakkında "Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu kurtarma ekipleri, 20 yaralı Siyonist'i Volson ve İhlof hastanelerine götürdü." bilgisini paylaştı.

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