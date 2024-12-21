Yemen'den işgal altındaki Filistin topraklarına füze saldırısı / 18 kişi yaralandı

El Cezire'nin haberine göre İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan füzenin ardından farklı bölgelerde acil durum sirenlerinin çaldığını, olayın araştırıldığını açıkladı.

Siyonist rejimin acil servisi de yaralı sayısının sırasıyla üç ve beş kişi olduğunu açıkladı.

Yayınlanan görüntüler, Siyonist rejimin savunma sistemlerinin Yemen'den atılan füzeyi önlemede başarısız olduğunu gösteriyor.

Şu ana kadar bu saldırıda olası kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bazı Siyonist kaynaklar, Yemen'den Tel Aviv'e yapılan saldırının doğrudan bir binayı hedef aldığını ve binanın alev almasına neden olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda Yemen ordusu Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişine destek amacıyla, Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden çok sayıda yabancı gemileri veya birkaç Siyonist gemiyi Bab el-Mendeb Boğazında hedef aldı.