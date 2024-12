İslam Devrimi’nin ilerleme treni hızlı bir şekilde hareket halindedir

General Fedevi, Pazar günü Meşhed-i Erdehal’deki kutsal türbede, İmam Muhammed Bakır’ın (as) oğlu İmam Ali’nin şehadet yıl dönümü (27 Cemadiy'el Sani) anma töreninde yaptığı konuşmada, bu ülkenin evlatlarının ülkenin gücünü artırmak için bir an bile kaybetmediğini belirtti. Bugün İslam İranı her alanda güçlü bir konumdadır.

Fedevi, ülkenin geçmişe kıyasla çok daha güçlü hale geldiğini ve devrimin ilk on yılına göre daha fazla düşmanlıkla karşı karşıya olduğunu ifade ederek “Görevimizi yerine getirdiğimiz için daha da güçlendik.”

Fedevi ayrıca "Elde ettiğimiz her şeyi açıklayamayız, çünkü bu, düşmana koz verir." dedi.

General Fedevi, 2022 yılında İslam sistemine karşı karma bir savaş başlatıldığını ve düşmanların bu savaş türünde galip geleceklerini düşündüğünü, ancak İran halkının sahip olduğu basireti anlamadıklarını ve bu basiretin hesaplarını altüst ettiğini ifade etti