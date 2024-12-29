Umman dışişleri bakanı yakında Tahran'a gelecek

İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "Yeni yılın arifesinde ve bölgedeki gelişmelerin hararetiyle, yakında Umman Krallığı Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yapacağı ziyaretle birlikte, Tahran-Maskat ilişkilerinde yeni bir aşamaya ve İran ile komşuları arasında yeni bir bölgesel işbirliği turuna tanık olacağız. İran ve Umman, güvene ve dürüstlüğe dayalı iyi bir ilişki modelidir." diye yazdı.