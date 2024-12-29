İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "Yeni yılın arifesinde ve bölgedeki gelişmelerin hararetiyle, yakında Umman Krallığı Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yapacağı ziyaretle birlikte, Tahran-Maskat ilişkilerinde yeni bir aşamaya ve İran ile komşuları arasında yeni bir bölgesel işbirliği turuna tanık olacağız. İran ve Umman, güvene ve dürüstlüğe dayalı iyi bir ilişki modelidir." diye yazdı.
Umman dışişleri bakanı yakında Tahran'a gelecek
29 Ara 2024 10:25
News ID: 85703768
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Umman Büyükelçisi, Umman Krallığı dışişleri bakanının yakında Tahran'a geleceğini duyurdu.
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