29 Ara 2024 10:25
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News ID: 85703768
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Umman dışişleri bakanı yakında Tahran'a gelecek

29 Ara 2024 10:25
News ID: 85703768
Umman dışişleri bakanı yakında Tahran'a gelecek

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Umman Büyükelçisi, Umman Krallığı dışişleri bakanının yakında Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "Yeni yılın arifesinde ve bölgedeki gelişmelerin hararetiyle, yakında Umman Krallığı Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yapacağı ziyaretle birlikte, Tahran-Maskat ilişkilerinde yeni bir aşamaya ve İran ile komşuları arasında yeni bir bölgesel işbirliği turuna tanık olacağız. İran ve Umman, güvene ve dürüstlüğe dayalı iyi bir ilişki modelidir." diye yazdı.

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