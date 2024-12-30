İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'ndan İtalyan gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Açıklamada "Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın politikası her zaman uluslararası medyanın gazetecilerini yasal çerçevede faaliyet göstermeleri için teşvik etmek, ülkedeki yabancı medya sayısını artırmak ve onların yasal haklarını korumak olmuştur. Bu politika, 14. Hükümet döneminde de ciddiyetle sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, Cecilia Sala, gazeteci vizesiyle İran'a giriş yaptıktan altı gün sonra, 20 Aralık 2024 tarihinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Dosyası şu anda soruşturma aşamasında olup, tutuklama ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, olay hakkında İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği bilgilendirilmiş, kendisine konsolosluk erişimi sağlanmış ve Cecilia Sala’nın ailesiyle telefon görüşmeleri yapmasına izin verilmiştir.

Açıklamanın sonunda, "Yargı sisteminin uygun görmesi halinde, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen süreçte paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.