İslam İnkılabı Lideri: Hak Cephesi’nin zaferi kesindir

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün merhum komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 5. yıl dönümü yaklaşırken, bu aziz şehidin ve onun yol arkadaşlarının aileleri, 2019 yılında gerçekleşen cenaze töreni şehitlerinin aileleri ile geçtiğimiz yılki Kirman terör saldırısı şehitlerinin aileleri, İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi’nde Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi.

İslam İnkılabı Lideri'nin bu görüşmede yaptığı konuşmadan önemli başlıklar

- Şehit Süleymani’nin cihad alanındaki rolü eşsizdir. Şehit Süleymani’nin hizmetleri, siyasi değerlerimiz arasında kalıcı bir yer edinmelidir. Şehit Süleymani’nin temel stratejisi, direniş cephesini yeniden canlandırmaktı. Kutsal değerlerin savunulması, Kasım Süleymani için bir ilkeydi; hatta İran’ı da bir “harem” olarak görüyordu.

Bazıları, bölgedeki son olayları yanlış analiz ederek veya meselelere dair yeterli anlayışa sahip olmadan, “kutsal değerleri savunmak uğruna dökülen kanların boşa gittiğini” iddia ediyor veya yayıyor. Bu büyük bir hata ve yanlış bir değerlendirmedir. Eğer o canlar feda edilmeseydi, o mücadele verilmeseydi ve Kasım Süleymani bu bölgenin dağlarında ve çöllerinde cesaretle hareket ederek kendisiyle birlikte bu şehitleri sürüklemeseydi, bugün kutsal mekânlardan eser kalmazdı.

-Hak Cephesi’nin zaferi kesindir. Şunu bilin ki bugün üstünlük taslayanlar, bir gün müminlerin ayakları altında ezileceklerdir. Bazı ülkeler, eğer genç, inançlı nesillerini (istikrar ve güç kaynağı olan unsurlarını) sahneden çıkararak büyük bir hata yaparlarsa, Suriye’nin durumuna düşerler.

- Lübnan ve Yemen, direnişin sembolleridir ve kesinlikle zafere ulaşacaklardır.

-Suriye, Suriye halkına aittir ve bu ülkeye saldırıda bulunanlar, bir gün cesur Suriyeli gençlerin karşısında geri çekileceklerdir.

-Son yıllardaki olaylar ve Harem Savunucuları gösterdi ki İslam Devrimi hâlâ canlıdır ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.