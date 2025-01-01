Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümü anma toplantısında ve ülkenin 23 bin terör şehidi ansiklopedisinin tanıtımında gazetecilere “13 Ocak İran ve üç Avrupa ülkesi arasındaki yeni görüşme turunun tarihi olarak belirlendi. Şu anda tahmin yürütmüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, devam eden süreç müzakere değil, bir görüşme sürecidir.” açıklamasında bulundu.

Garibabadi açıklamalarının devamında “Bu görüşmeler, konuların daha iyi açıklığa kavuşturulması ve ileri düzeyde istişareler yapılması içindir. Eğer müzakereler olacaksa, bunun hangi çerçevede ve hangi yöntemle yapılacağı belirlenecektir.” dedi.

FATF konusunun yeniden değerlendirilmesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Garibabadi “Bir haber gördüm; Sayın Lider, bu konuyu onaylamış. Doğal olarak, bu mesele Uzlaşma Konseyi’nin gündemine alınırsa, sonuç şu olacaktır: İran’ın ilgili konvansiyonlara katılımı ülkenin çıkarına uygun mu değil mi? Eğer bu uygun bulunursa, bazı adımlar atılacak ve onay süreci kolaylaştırılacaktır.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, hükümetin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı’nın bu konuyu takip etmesi, bu iki konvansiyona katılımın Uzlaşma Konseyi’nin gündemine alınması gerektiğini göstermektedir.” ifadelerini kullandı.