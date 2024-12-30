Siyonist analistler Ensarullah’ın saldırıları karşısındaki başarısızlığı kabul etti

Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonunun analisti Alon Ben David, İsrail rejimi yetkililerinin Ensarullah ile savaşın uzun bir mücadele olduğunu ve bir veya iki saldırı ile sınırlı kalmayacağını bildiklerini ve "Tel Aviv, Yemen’de işi bitirecek gerçek bir güce sahip olmadığını kabul ediyor" dedi.

Ben David ayrıca İsrail’in Yemen’de iki temel sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti:

1. İstihbarat eksikliği: Yemen, Gazze ve Lübnan gibi değil; her gün onlarca insansız hava aracı gönderemiyoruz.

2. Mesafe sorunu: İsrail, hava kuvvetlerini kullanabilir ancak her hedef için onlarca savaş uçağı gerekiyor ve bu saldırıların etkisi sınırlı.

Ben David, İsrail’in asıl zorluğunun Washington’u Ensarullah’ın küresel bir sorun olduğuna ikna etmek olduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin Haaretz medya kuruluşunun analisti Amos Harel ise, "Tel Aviv sakinlerinin bu hafta Yemen’den fırlatılan füzeler nedeniyle her gece uyanması, mutlak zafer söylemlerinde bulunan başbakanı zor duruma düşürdü ve onu alay konusu yaptı" ifadelerini kullandı.

Harel ayrıca, Ensarullah’ın füzelerinin bu meselenin kolayca sona ermeyeceğini gösterdiğini ve İsrail’in kendisini Yemen’den yürütülen yeni bir yıpratma savaşının içinde bulduğunu ifade etti.