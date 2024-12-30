Irakçi: Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah saatlerinde Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "İki ülke arasındaki ilişkiler farklı alanlarda gelişmeye devam ediyor ve sürekli bölgesel istişarelerde bulunuyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler hakkında kapsamlı konuşmalar yaptık. İki ülkenin Ekonomi Komisyonu gelecek ay Maskat'ta düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Irakçi, ticaret hacmindeki gelişmelere de değinerek, "Kayda değer ilerlemeler sağlandı. 2022 yılında ticaret hacmi, 2020'ye kıyasla üç katından fazla arttı ve geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret 2,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bölgesel meseleler hakkında yakın görüşlere sahip olduklarını vurgulayan Irakçi, Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanması ve insani yardım yollarının açılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Irakçi ayrıca, "Suriye konusunda kapsamlı bir görüşme yaptık. Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, birliğin sağlanması, tüm etnik gruplara ve mezheplere saygı gösterilmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. İran'ın tutumunun Umman ve bölgedeki diğer ülkelerin çoğuyla büyük ölçüde ortak yönleri var. Hepimiz Suriye'nin bağımsızlık ve istikrarını istiyoruz" dedi.

Yemen konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Irakçi, "ABD ve Siyonist rejimin Yemen topraklarına yönelik saldırılarını kınıyoruz. Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguluyoruz ve umuyoruz ki barış görüşmeleri yeniden başlar. Yeni bir savaşa yol açabilecek komploları önlemek için çalışmalıyız" diye ekledi.

Irakçi, bugün yapılan Dışişleri Bakanları görüşmesinde, Umman'ın İran ile ABD arasında mesaj iletmesiyle ilgili olarak "Umman her zaman İran'ın diğer bazı ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olmuştur. Bu konuda bazı temaslar gerçekleşmiş ve Umman'ın nükleer müzakerelerde, özellikle ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden önce ve sonra oynadığı rol açıkça ortadadır. Ummanlı dostlarımıza her zaman teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Irakçi sözlerine "Bu ziyarette herhangi bir mesaj alışverişi yapılmamıştır. ABD tarafıyla gerekli mesaj alışverişlerimizi uygun zamanlarda İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla Umman tarafından böyle bir mesaj iletilmemiştir." diye devam etti.

Umman Dışişleri Bakanı: İran ve Umman arasındaki tarihi ilişkiler derin

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi "Öncelikle Umman halkının ve liderliğinin selamlarını size ve İran'a iletmek isterim. Tahran'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Irakçi ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

El-Busaidi ayrıca, "Sayın Sultan'ın Sayın Pezeşkiyan'na yazılı mesajını iletmekten büyük bir onur duyuyorum. Bu mesaj, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin devam etmesi gerektiği yönündedir. Çabalarımız, iki halkın ve bölgenin çıkarlarını gerçekleştirmeye yöneliktir" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı, Suriye konusundaki duruşları hakkında "Biz de İran gibi, ülkelerin iç işlerine karışmama politikasını destekliyoruz. Suriye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye'nin uluslararası arenadaki rolünü yeniden kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde ortak hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu çabalar, Suriye'nin bağımsızlığını desteklemeyi amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.