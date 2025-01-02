Seyyid Muhammed Rıza Selsokut, 1 ocak Çarşamba akşamı "İmam Hüseyin (as) Ümmeti" başlıklı edebi oturumda "Cesur bir komutan ve insanlığın savunucusu olan Hac Kasım Süleymani, sadece İran'da değil, Hindistan dahil tüm dünyada popüler bir şahsiyettir." ifadesine dikkat çekti.
"Hindistan'ın Keşmir ve Kargil-Ladak gibi kuzey bölgelerinde Hac Kasım ilham verici bir figür ve direnişin sembolü olarak biliniyor. Hindistan'daki popülaritesinin önemli nedenlerinden biri de, şehadetinin ardından Hint medyasında geniş yer bulan, Irak'ta Hintli hemşirelerin DAEŞ'ten kurtarılmasında oynadığı roldü. O,insanlığı DAEŞ teröründen kurtaran ve insanların gönüllerinde yeri doldurulamaz bir yer edinen kişi olarak biliniyor." diyen bu üniversite profesörü sözlerinin devamında Şehit Süleymani'nin Hindistan'ın kuzeyinde, özellikle Keşmir'in Şii bölgelerinde ve (Kargil) Ladah'ta popüler olduğundan, IŞİD'le yapılan savaş nedeniyle medya tarafından dikkate alındığına işaretle "Keşmir'deki unutulmaz anılardan biri, bir polis memurunun yanlışlıkla Hac Kasım'ın fotoğrafını yırtmasıydı. Bu eylem bölge halkında büyük öfke uyandırdı ve olay yerinde sert protestolar oluştu. Bu olay, üst düzey polis memurunun, güçleri adına halktan özür dilemesine neden oldu. Bu olay dünya medyasında geniş yer buldu ve Hac Kasım'ın sadece İran halkının değil, Hindistan halkının da gönlünde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi." diye ekledi.
Hint halkının gözünde "Kasım Süleymani"
Tahran, İRNA- Hindistan Keşmir Üniversitesi Dil ve Edebiyat Profesörü "Birçok kişi, özellikle de Hindistan Şiileri, Kasım Süleymani'yi Devrimin Lideri'nin Melik Aştar'ı ve yaşayan bir şehit olarak görüyor." dedi.
Seyyid Muhammed Rıza Selsokut, 1 ocak Çarşamba akşamı "İmam Hüseyin (as) Ümmeti" başlıklı edebi oturumda "Cesur bir komutan ve insanlığın savunucusu olan Hac Kasım Süleymani, sadece İran'da değil, Hindistan dahil tüm dünyada popüler bir şahsiyettir." ifadesine dikkat çekti.
İlgili haberler
-
Şeyh Naim Kasım: Direniş devam ediyor ve gücünü yeniden inşa etti
Tahran, İRNA - Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, direnişin devam ettiğini belirterek,…
-
İslam İnkılabı Lideri: Hak Cephesi’nin zaferi kesindir
Tahran, İRNA – İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, DAEŞ’e karşı verilen mücadelede dökülen…
-
Irakçi: Siyonist rejimin davranışları, İran'ın bu rejim konusundaki uyarılarının doğruluğunu gösterdi
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejimin…
-
Tümgeneral Selami: Ülkenin güvenliğini ve bağımsızlığını kararlılıkla koruyoruz
Tahran, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı "Ülkemizin güvenlik ve bağımsızlığını,…
yorumunuz