Hint halkının gözünde "Kasım Süleymani"

Seyyid Muhammed Rıza Selsokut, 1 ocak Çarşamba akşamı "İmam Hüseyin (as) Ümmeti" başlıklı edebi oturumda "Cesur bir komutan ve insanlığın savunucusu olan Hac Kasım Süleymani, sadece İran'da değil, Hindistan dahil tüm dünyada popüler bir şahsiyettir." ifadesine dikkat çekti.

"Hindistan'ın Keşmir ve Kargil-Ladak gibi kuzey bölgelerinde Hac Kasım ilham verici bir figür ve direnişin sembolü olarak biliniyor. Hindistan'daki popülaritesinin önemli nedenlerinden biri de, şehadetinin ardından Hint medyasında geniş yer bulan, Irak'ta Hintli hemşirelerin DAEŞ'ten kurtarılmasında oynadığı roldü. O,insanlığı DAEŞ teröründen kurtaran ve insanların gönüllerinde yeri doldurulamaz bir yer edinen kişi olarak biliniyor." diyen bu üniversite profesörü sözlerinin devamında Şehit Süleymani'nin Hindistan'ın kuzeyinde, özellikle Keşmir'in Şii bölgelerinde ve (Kargil) Ladah'ta popüler olduğundan, IŞİD'le yapılan savaş nedeniyle medya tarafından dikkate alındığına işaretle "Keşmir'deki unutulmaz anılardan biri, bir polis memurunun yanlışlıkla Hac Kasım'ın fotoğrafını yırtmasıydı. Bu eylem bölge halkında büyük öfke uyandırdı ve olay yerinde sert protestolar oluştu. Bu olay, üst düzey polis memurunun, güçleri adına halktan özür dilemesine neden oldu. Bu olay dünya medyasında geniş yer buldu ve Hac Kasım'ın sadece İran halkının değil, Hindistan halkının da gönlünde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi." diye ekledi.