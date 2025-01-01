Genelkurmay Başkanı: Düşmanlar hâlâ İran’ın gerçek gücünü görmedi

Başkomutan General Seyid Abdurrahim Musevi, bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın genel merkezinde düzenlenen Ulusal Hava Kuvvetleri Eğitim ve Öğretim Konferansı’nda "Düşmanlar, direnişin zayıfladığını ima etmeye çalışıyor. Direnişi zayıf göstermeye çalışanlar ve buna inananlar, direnişi bir bina, vidalı ve mekanik bir sistem olarak düşünüyor. Ancak direniş bir fikir, bir kültürdür ve böyle mekanik yapılar gibi kırılıp yok olmaz." açıklamasında bulundu.

Genelkurmay Başkanı ayrıca

"Direniş bir düşünce ve kültürdür ve asla zayıflamaz. 'Aksa Tufanı ' olayından bu yana bu direniş daha güçlü, daha kapsamlı ve daha derin hale geldi. Bunun izlerini hem bölgedeki hem de dünyadaki insanların düşüncelerinde görebiliyoruz." dedi.

General Musevi açıklamalarının devamında düşmanların İran’ın askeri gücüyle ilgili yaptığı propagandaların doğru olmadığını belirterek

"Bizim askeri kapasitemizin henüz %100’ü kullanılmadı ve birçok yeteneğimizi sergilemedik. Düşmanlarımızın bilmediği pek çok şey var ve tüm gücümüzü açıklamak gibi bir zorunluluğumuz da yok. Sadece bir yeraltı insansız hava aracı üssümüzü sergiledik, ancak onların hâlâ bu üssün yerini bulamadıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı, "Henüz bu oyunu bir masa tenisi maçı olarak görmüyoruz ki elimizdeki kartları açalım. Ancak eğer o gün gelirse, işte o zaman İran’ın gerçek gücünü görecekler" dedi ve düşmanların yaratmaya çalıştığı algının yanlış olduğunu vurguladı.

Emir Musevi, direnişin Siyonist rejimi ve destekçilerini asla bırakmayacağını ifade ederek

"Siyonizm, yaşamı için seçtiği yolun yanlış bir yol olduğunu gösterdi. Cinayet, çocuk katliamı, zulüm ve tüm insani değerleri göz ardı etme üzerine kurulu bu yol, tarih boyunca sadece çöküşle sonuçlanmıştır. Bu davranışlar, tarihte başka bir sonuca ulaşmamıştır ve ulaşmayacaktır." dedi.