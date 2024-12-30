30 Ara 2024 15:48
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News ID: 85705311
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Ulusal yapay zeka laboratuvarı kuruluyor

30 Ara 2024 15:48
News ID: 85705311
Ulusal yapay zeka laboratuvarı kuruluyor

Tahran, İRNA - Yapay Zeka, Lazer ve Kuantum Merkezi Sekreteri, Ulusal Yapay Zeka Laboratuvarı’nın kurulacağını duyurdu ve bu laboratuvarın temel görevinin enerji dengesizliği, hava kirliliği ve halkın günlük yaşamını etkileyen diğer konulara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji ile Bilgi Temelli Ekonomi Merkezi’nden Behruz Minayi, yaptığı açıklamada, bu laboratuvarın kuruluş amacının yapay zekanın, halkın günlük yaşamını tehdit eden sorunların çözümüne katkı sağlaması olduğunu belirtti.

Minayi ayrıca "Akıllı şehir projesi, BRICS ülkeleri tarafından da destekleniyor ve bu önemli girişimde Güney Afrika, Çin ve Rusya bizimle iş birliği yapıyor. Öte yandan, deniz odaklı ulusal ekonomi programı, bu projede Yapay Zeka, Lazer ve Kuantum Merkezi ile iş birliği yapan diğer bir alan. Çünkü bu programın ana gündeminde yer alan ve takip ettiği unsurlardan biri de akıllı liman konusudur." ifadelerini kullandı. 

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