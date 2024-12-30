Ulusal yapay zeka laboratuvarı kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji ile Bilgi Temelli Ekonomi Merkezi’nden Behruz Minayi, yaptığı açıklamada, bu laboratuvarın kuruluş amacının yapay zekanın, halkın günlük yaşamını tehdit eden sorunların çözümüne katkı sağlaması olduğunu belirtti.

Minayi ayrıca "Akıllı şehir projesi, BRICS ülkeleri tarafından da destekleniyor ve bu önemli girişimde Güney Afrika, Çin ve Rusya bizimle iş birliği yapıyor. Öte yandan, deniz odaklı ulusal ekonomi programı, bu projede Yapay Zeka, Lazer ve Kuantum Merkezi ile iş birliği yapan diğer bir alan. Çünkü bu programın ana gündeminde yer alan ve takip ettiği unsurlardan biri de akıllı liman konusudur." ifadelerini kullandı.