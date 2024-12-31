31 Ara 2024 15:16
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News ID: 85706359
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Bumusa Adası'nda İRNA temsilciliği açıldı

31 Ara 2024 15:16
News ID: 85706359
Bumusa Adası'nda İRNA temsilciliği açıldı

Bumusa, İRNA - İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı Temsilciliği, İRNA Genel Müdürü Dr. Hüseyin Caberi Ensari'nin katılımıyla Hormozgan İslami İrşad ve Kültür Genel Müdürü, Bumusa Valisi ve bir grup yerel yetkilinin katılımıyla açıldı.

14. Hükümet farklı bir bakış açısıyla Bumusa'nın çok yönlü kalkınmasını ve bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA), hükümetin icraatlarını detaylı bir şekilde anlatmak ve bilgilendirmek ayrıca haberlerin yayılmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kıymetli topraklarımızın bu bölgesinde bir temsilcilik kurmasını gündeme aldı. 

Daha önce Bumusa'daki haberler Bender Abbas Merkezi muhabirleri tarafından yayınlanıyordu. İRNA'nın Bumusa Adası'ndaki temsilciliğinin kurulmasıyla bu stratejik alandaki bilgilenme işlemi kolaylaştırılacak.

Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın, Bender Abbas il merkezinin yanısıra Keşm, Kiş ve Bumusa adalarında üç temsilciliği bulunuyor.

Bumusa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adlı üç ada, İran'ın sınırlarının dünyaca bilindiği eski çağlardan beri Fars Denizi'nde tarihi ve hukuki bir geçmişe sahip ve sadece bu toprakların bir kısmıyla değil, Keşm, Lark, Hürmüz ve Hengan adalarıyla da İran'ın savunma zincirini oluşturarak Fars Körfezi'nin güvenliğinde temel ve önemli bir rol oynamışlardır.

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