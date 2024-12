İran: Tahran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği yönündeki asılsız iddia, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı amaçlıyor

Yerel saatle Pazartesi günü, Emir Said İrevani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi başkanına yazdığı bir mektupta "İran'ın Yemen'e yönelik tutumu her zaman sabit olmuştur. İran, krizin başladığı 2015 yılından bu yana çatışmaya siyasi çözümü destekledi ve kapsamlı bir ateşkes, kapsayıcı diyalog ve Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan barışçıl bir süreç çağrısında bulundu." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kıdemli diplomatı ayrıca "Kızıldeniz'deki duruma ilişkin olarak İran, uluslararası deniz taşımacılığı hatlarının emniyet ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguluyor. İran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği iddiaları, gerilimi tırmandırmak ve ABD ve müttefikleri tarafından bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılması için bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış temelsiz iddialardır." vurgusunda bulundu.

İrevani ayrıca "En yakın müttefiki Amerika'nın da desteğini alan Siyonist rejimin temsilcisinin ortaya attığı asılsız suçlamalar, İran'ı Siyonist rejimin yasa dışı eylemleri ve yıkıcı faaliyetleri nedeniyle suçlamaya yönelik açık bir girişimdir. Her zaman provokasyon ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler politikası izleyen ve bölgesel ve bölge dışı barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olarak görülen İran değil, düşman Siyonist rejimdir." diye ekledi.