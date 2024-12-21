Bekai, İran'ın Şam Büyükelçilik çalışanının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, 15 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde Şam'da terör unsurlarının aracına ateş açması sonucu şehit edilen İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçilik çalışanı Seyyid Davud Biteref'in şehadetini tebrik ederek ailesine ve İran halkına başsağlığlığı dileyip bu suç eylemini şiddetle kınadı.

Şehit Biteref'in naaşının geçtiğimiz günlerde bulunup teşhis edilerek ülkeye gönderildiğine değinen Bekaî, Suriye geçiş hükümetinin bu suçun faillerini tespit etme, yargılama ve cezalandırma sorumluluğunu vurguladı açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı konuyu uygun şekilde ve çeşitli diplomatik ve uluslararası kanallardan takip ediyor." diye ekledi.