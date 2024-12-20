20 Ara 2024 09:53
Journalist ID: 5446
News ID: 85695148
T T
0 Persons

Ekler

Pezeşkiyan: Siyonist rejimin cinayetlerini durdurmak bölge ülkelerinin en önemli önceliği olmalıdır

20 Ara 2024 09:53
News ID: 85695148
Pezeşkiyan: Siyonist rejimin cinayetlerini durdurmak bölge ülkelerinin en önemli önceliği olmalıdır

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı, Filistin halkına karşı insanlık tarihindeki tüm felaket ve cinayetlerin özeti niteliğinde bir dizi suç işlendiğine şahit olduklarını ve son aylarda Siyonist rejimin Lübnan ve Suriye'de acımasız saldırılar düzenlediğini söyleyerek, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki bu rejimin cinayetlerini durdurmak için baskı uygulanmasının bölge ülkeleri ve D-8 üyelerinin en önemli insani ve ahlaki önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan D-8 İşbirliği Örgütü'nün 11. Liderler Zirvesi kapsamında Gazze ve Lübnan'daki durumu değerlendirmek için yapılan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmanın ana başlıkları :

- Bugün, Batı Asya bölgesinin hassas, karmaşık ve istikrarsız bir durumda olduğu bir dönemde bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

- İsrail rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın on dördüncü ayının son günlerine yaklaşırken, Filistin halkına karşı insanlık tarihindeki tüm felaket ve cinayetlerin özetini içeren bir dizi suç işlendiğine tanık oluyoruz.  

- Bunun yanı sıra, Siyonist rejim son aylarda Lübnan ve Suriye'de acımasız saldırılar düzenlemektedir.  

- Siyonist rejimin kapsamlı cinayet ve saldırılarına karşı koymak için hiçbir gecikme kabul edilemez; bu konuda ortak çaba ve koordinasyonla acil adımlar atılmalıdır.  

- Bu saldırıları durdurmanın ilk adımı, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırıların durdurulması için bu rejime baskı yapılmasıdır; bu mesele, bölge ülkeleri ve D-8 üyelerinin en önemli insani ve ahlaki önceliği olmalıdır.  

- Siyonist işgalcilerin Gazze ve Batı Şeria'dan derhal çekilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması, bizim ve diğer uluslararası kuruluşların öncelikli talepleri arasında olmalıdır.  

- İran, Filistin halkının memnuniyetine dayanan herhangi bir Filistin içi anlaşmayı memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir.  

- Filistin halkının kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmeli ve onların geleceği belirleme konusundaki düşünsel ve siyasi olgunluklarına saygı duyulmalıdır.  

- Lübnan'da yoğun çabalar sonucunda bir ateşkes metni hazırlanmış ve direniş bunu kabul etmiştir, ancak karşı taraf ateşkesi ihlal etmektedir.  

- Siyonist rejime taahhütlerine uyması konusunda baskı yapılması, yeniden yapılanma ve halkın yaşam koşullarının normale dönmesi konularındaki destekler devam etmelidir.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .