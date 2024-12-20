Pezeşkiyan: Siyonist rejimin cinayetlerini durdurmak bölge ülkelerinin en önemli önceliği olmalıdır

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan D-8 İşbirliği Örgütü'nün 11. Liderler Zirvesi kapsamında Gazze ve Lübnan'daki durumu değerlendirmek için yapılan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmanın ana başlıkları :

- Bugün, Batı Asya bölgesinin hassas, karmaşık ve istikrarsız bir durumda olduğu bir dönemde bir araya gelmiş bulunuyoruz.

- İsrail rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın on dördüncü ayının son günlerine yaklaşırken, Filistin halkına karşı insanlık tarihindeki tüm felaket ve cinayetlerin özetini içeren bir dizi suç işlendiğine tanık oluyoruz.

- Bunun yanı sıra, Siyonist rejim son aylarda Lübnan ve Suriye'de acımasız saldırılar düzenlemektedir.

- Siyonist rejimin kapsamlı cinayet ve saldırılarına karşı koymak için hiçbir gecikme kabul edilemez; bu konuda ortak çaba ve koordinasyonla acil adımlar atılmalıdır.

- Bu saldırıları durdurmanın ilk adımı, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırıların durdurulması için bu rejime baskı yapılmasıdır; bu mesele, bölge ülkeleri ve D-8 üyelerinin en önemli insani ve ahlaki önceliği olmalıdır.

- Siyonist işgalcilerin Gazze ve Batı Şeria'dan derhal çekilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması, bizim ve diğer uluslararası kuruluşların öncelikli talepleri arasında olmalıdır.

- İran, Filistin halkının memnuniyetine dayanan herhangi bir Filistin içi anlaşmayı memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir.

- Filistin halkının kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmeli ve onların geleceği belirleme konusundaki düşünsel ve siyasi olgunluklarına saygı duyulmalıdır.

- Lübnan'da yoğun çabalar sonucunda bir ateşkes metni hazırlanmış ve direniş bunu kabul etmiştir, ancak karşı taraf ateşkesi ihlal etmektedir.

- Siyonist rejime taahhütlerine uyması konusunda baskı yapılması, yeniden yapılanma ve halkın yaşam koşullarının normale dönmesi konularındaki destekler devam etmelidir.