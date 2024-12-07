Irakçi: Suriye'deki son gelişmeler bu ülkeyle sınırlı kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı, değişimlerin hızla gerçekleştiğini ve bunun birçok soruyu gündeme getirdiğini belirterek, "Tüm bu hızlı gelişmelerin arkasında Amerika ve İsrail rejiminden kaynaklanan düşünce yatmaktadır." dedi.

"Gazze'den sonra Lübnan'a, oradan da Suriye'ye geldiler ve bunun Suriye'de duracağını düşünmüyorum, tüm bölge tehdit altında." diyen Irakçi "Suriye'den önce tehditler Siyonist rejimle sınırlıydı ancak artık tekfirci terör gruplarının tehdidi de arttı ve Suriye'deki bu silahlı grupların BM tarafından tanınıp terör örgütü olarak tanıtılması da dikkat çekicidir." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Ama artık terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler ya sessiz kalıyor ya da teröristlere destek veriyor. Maalesef onlara göre terörün iyi ve kötü olmak üzere iki türü vardır. Eğer bu terör kendi amaçlarına uygunsa onu desteklerler, eğer çıkarlarına aykırı ise onunla mücadele ederler." dedi.

Suriye'deki gelişmelerin çok hızlı ve El-Bukemal'deki gelişmelerin de Suriye'deki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten İran Dışişleri Bakanı "Özellikla GSD tarafından harekete geçildiği için durum daha da karmaşık hale gelecek ve bu konunun çözümünün daha da zorlaşacağı kanaatindeyim. Ama direniş tek bir yolla sınırlı değildir, direnmenin birçok yolu vardır. Direnişin son yıllardaki özelliği pek çok seçeneği kullanabilmesidir." diye ekledi.