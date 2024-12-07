Suriye halkını ve hükümetini desteklemeye devam ediyoruz

Doha Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün öğleden sonra gazetecilere hitaben "Doha toplantısı, her yıl Doha şehrinde düzenlenen ve bir grup politikacı, ekonomist, medya insanı ve çeşitli kişilerin davet edildiği bir konferanstır ve çeşitli konuların tartışılması için iyi bir fırsattır." açıklamasında bulundu.

"Bu görüşmenin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı ile doğrudan ve çok samimi bir görüşme gerçekleştirdim, Katar Emiri ile de oldukça kapsamlı bir görüşme yaptım. Her iki görüşmede de Suriye'deki gelişmeler ve Suriye halkının, bu ülkenin toprak bütünlüğünün ve toprak birliğinin desteklenmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde duruldu." diyen Irakçi "Artık herkesin görüş alışverişi ve istişarede bulunduğu, karar vermek için henüz erken olduğu, bölgedeki gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiği ve değişken bir duruma tanık olduğumuz bir aşamadayız. Suriye halkını ve hükümetini desteklemeye devam etmemiz de doğaldır. Bu, rol oynamamız gereken siyasi bir kampanyadır."ifadesinin de altını çizdi.