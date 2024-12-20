Bekaî: İngiltere ve Avustralya, uluslararası kurallara yönelik çifte standartlı yaklaşımlarını sonlandırmalıdır  

İsmail Bekaî, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin ve Batı Asya bölgesinde Siyonist rejimin yasa dışı eylemlerine, suçlarına ve saldırılarına sürekli destek verdiğini hatırlatarak, İsrail rejiminin Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yönelik saldırısını takiben İran'ın savunma operasyonlarına yönelik tek taraflı ve taraflı tutumlarını kınadı. İran’ın "Vaat 1" ve "Vaat 2" operasyonlarının, tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'na uygun meşru müdafaa ilkesine dayandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın balistik füze gönderdiğine dair tekrar edilen iddiaları reddederek, bu suçlamaların Amerika ve İngiltere'nin uluslararası ilişkileri güvenlikleştirme ve Ukrayna ihtilafını küreselleştirme planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bekaî, Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın temel kaynağı ve ana nedeninin, Siyonist rejimin işgal ve saldırgan genişleme politikalarının sürdürülmesi olduğunu ve bu durumun, ABD, İngiltere, Avustralya ve bazı diğer Batılı ülkelerin kapsamlı desteğiyle gerçekleştirildiğini ve son 14 ayda Filistin halkına yönelik soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen’e yapılan saldırılar şeklinde devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca, İngiltere ve Avustralya’nın insan haklarını ağır ve sistematik bir şekilde ihlal etmesini, özellikle bu iki ülkedeki cezaevleri ve mülteci kamplarındaki insan hakları ihlallerini eleştiren Dışişleri Sözcüsü, bu ülkelerin Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik işlediği suçlara ortaklık ettiğini ve Avustralya’da sömürgeci yerli halkı yok etme projelerine devam ettiğini belirtti. İnsan hakları konusunun bu iki ülke tarafından araçsallaştırılmasına ve ikiyüzlü yaklaşımına son verilmesi çağrısında bulundu.

Son olarak, İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili öne sürülen suçlamaları reddeden Sözcü, İran’ın nükleer faaliyetlerinin, ülkenin teknik ve uygulamalı ihtiyaçlarına uygun olarak, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) üyesi olarak yasal hak ve yükümlülükleri çerçevesinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözetiminde gerçekleştirildiğini vurguladı.