Pezeşkiyan: Suriye'deki gelişmeler bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumalıdır

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan D-8 İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, bölgede Siyonist rejimin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini ve bu konuda tüm İslam ülkelerinin sorumluluğunu hatırlatarak, İslam ümmetinde birlik ve beraberlik olduğu takdirde, bu rejimin böyle eylemlere cesaret edemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve son dönemlerde gerçekleşen İran-Türkiye Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısına dikkat çekti. İran'ın, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu ve İran ile Türkiye arasında belirlenen ticaret hedeflerinin gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Pezeşkiyan ayrıca, İslam ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriye'nin istikrarının ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu ve iki ülkenin iş birliğiyle Suriye'de en kısa sürede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Erdoğan, Lübnan'da ateşkesin sağlanması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze'de ateşkesin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İran ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölge istikrarı için hayati olduğunu belirtti ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının önümüzdeki yıl düzenlenmesini umduğunu dile getirdi.