Irakçi ve Fidan Suriye'deki gelişmeler, Gazze ve Siyonist rejimin saldırıları kapsamında görüştü

Seyyid Abbas Irakçi ve Hakan Fidan, Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan İslam Ülkeleri Örgütü D-8 bakanlar toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.

Bu toplantıda taraflar, bugün aralarında Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'ın da bulunduğu sekiz ülke cumhurbaşkanının katılımıyla yapılması planlanan D-8 örgütünün başkanlarının 11. toplantısının gündemindeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye dışişleri bakanları, Gazze'deki son duruma, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği suçlara, bölgedeki son gelişmeleri özellikle de bu rejimin, savunma ve ekonomik altyapısını hedef aldığı Suriye'ye yönelik saldırganlığını değerlendirdi ve Siyonist rejimin saldırganlığının durdurulması, bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunması için başta D-8 örgütü üyeleri olmak üzere büyük İslam ülkeleri arasında uzlaşı sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.