Ortak yatırım fonu oluşturmak D-8 Teşkilatı'nın hedeflerine ulaşmasında etkili bir adım olacak

11. D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak ve konuşmak üzere Mısır'a giden Dr. Mesud Pezeşkiyan, perşembe sabahı ikamet ettiği konutta bu Genel Sekreter Isaka Abdülkadir İmam ile bir araya geldi.

Bu görüşmede D-8 Teşkilatı geniş bir pazar ve üye İslam ülkelerinin ticari, kültürel, bilimsel ve teknolojik alışverişlerini güçlendirmesi ve geliştirmesi için elverişli bir fırsat ve platform olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "D-8 grubunda alınan kararlar iyi takip edilip uygulamaya konulsaydı, bu örgütün kapasitelerinden 8 İslam ülkesinin maksimum faydalanmasına tanık olacaktık." dedi

Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında antlaşmalara bağlı kalmayı İslam dininin temel öğretilerinden biri şeklinde nitelendirerek "Biz İslam ülkeleri olarak böyle bir organizasyon şeklinde bir karar alırsak, bunun uygulanması konusunda kararlı olmamız gerekir ve bu zirvede önümüze çıkan en önemli konulardan birinin de kararların uygulanmasına vurgu yapmak ve odaklanmak olduğuna inanıyorum." ifadesine dikkat çekti.

D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri İsaka Abdülkadir İmam, bu örgüte üye ülkeler arasında tercihli tarife anlaşmasının İran İslam Cumhuriyeti tarafından onaylanıp imzalanmasına değinerek " İran ekonomisini mümkün olduğu kadar geliştirmek için İranlı iş insanlarının ve ekonomi aktivistlerinin bu çok önemli fırsatı değerlendirerek bir milyar iki yüz milyon nüfuslu bir pazar yaratacaklarını ayrıca, D-8'in iş geliştirme alanındaki hedeflerini de gerçekleştireceklerini umuyoruz." dedi.