BM Genel Kurulu’ndan İsrail’e karşı onay

Genel Kurul, İsrail’in BM, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü ülkelerin faaliyetleriyle ilgili yükümlülükleri hakkında UAD’nin danışma görüşü sunmasını isteyen kararı onayladı. Bu karar, 137 lehte, 12 aleyhte ve 22 çekimser oyla kabul edildi.

Norveç tarafından önerilen karar UNRWA’nın faaliyetlerini etkileyen İsrail yasalarının incelenmesi için UAD’den bir görüş talep edilmesini içeriyor. Bu karar, BM’nin 193 üyesinden oluşan Genel Kurulu tarafından onaylanarak, İsrail için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda yeni bir hukuki mücadelenin başlangıcını temsil ediyor.

Her ne kadar BM Genel Kurulu kararları ve danışma görüşleri bağlayıcı olmasa da, bu kararın gelecekte Tel Aviv’e yönelik yaptırımlar ve daha ciddi tedbirlere yol açabileceği ifade ediliyor.