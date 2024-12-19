Pezeşkiyan'ın D-8'den İsrail saldırganlığına karşı daha fazla işbirliği talebi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konuşmasında "Mısır, büyük bir tarihe sahip büyük bir ülkedir ve D-8, Mısır Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde birçok hedefe ulaşacaktır." diyerek "Halkımızın çıkarlarını gerçekleştirmek için örgüt ülkeleri arasında daha fazla işbirliği yapılmasını istiyorum." ifadesine dikkat çekti.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "14 ayı aşkın süredir Batı Asya bölgesi, özellikle Gazze, güney Lübnan ve İslam ülkesi Suriye, gaspçı İsrail rejiminin büyük saldırılarına maruz kalıyor.Sivillerin acımasızca öldürülmesi, kadın ve çocukların kanının dökülmesi, terör ve güvensizlik, İsrail rejiminin güvensizliği yaymaya yönelik gayri meşru hedeflerinin yeni boyutlarını ortaya çıkardı."ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca "Daha fazla yakınlaşma ve daha acil pratik önlemler alarak kriz bölgelerinde sevdiklerimizin daha fazla zarar görmesini önlemek artık dini, hukuki ve insani görevimizdir." diye ekledi.