19 Ara 2024 17:31
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News ID: 85694880
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Pakistan Başbakanı: D-8 İslamabad-Tahran-İstanbul ulaşım koridorunu kullansın

19 Ara 2024 17:31
News ID: 85694880
Pakistan Başbakanı: D-8 İslamabad-Tahran-İstanbul ulaşım koridorunu kullansın

İslamabad, İRNA- D-8 grubunun ortak hedeflerini ilerletmek için İran-Pakistan-Türkiye (ITI) arasındaki ulaştırma koridorunun kapasitesinin kullanılmasının önemine vurgu yapan Pakistan Başbakanı "Bu koridor, sekiz ülkenin bölgesel iletişim alanında ortak hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu.

D-8 olarak bilinen Sekiz Gelişmekte Olan Ülkeler Örgütü'nün Kahire'deki 11. Zirvesi'nde konuşan Muhammed Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetinin tırmanmasına ve Batı Asya'daki duruma ilişkin endişelerini dile getirerek "İsrail'in bölgedeki soykırım makinesinin durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, bölgede barış ve istikrarın yanı sıra küresel güvenlik açısından da kaçınılmazdır."  vurgusunda bulundu.

Şahbaz Şerif Pakistan'ın D-8 üyelerinin ortak hedef ve çıkarlarına ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulayarak "D-8 Grubuna üye ülkelerin çevresindeki gençlerin güçlendirilmesi önemli ve Pakistan gençlere istihdam fırsatları yaratmaya yönelik tüm ortak girişimleri desteklemektedir." dedi.

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