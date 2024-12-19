Pakistan Başbakanı: D-8 İslamabad-Tahran-İstanbul ulaşım koridorunu kullansın

D-8 olarak bilinen Sekiz Gelişmekte Olan Ülkeler Örgütü'nün Kahire'deki 11. Zirvesi'nde konuşan Muhammed Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetinin tırmanmasına ve Batı Asya'daki duruma ilişkin endişelerini dile getirerek "İsrail'in bölgedeki soykırım makinesinin durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, bölgede barış ve istikrarın yanı sıra küresel güvenlik açısından da kaçınılmazdır." vurgusunda bulundu.

Şahbaz Şerif Pakistan'ın D-8 üyelerinin ortak hedef ve çıkarlarına ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulayarak "D-8 Grubuna üye ülkelerin çevresindeki gençlerin güçlendirilmesi önemli ve Pakistan gençlere istihdam fırsatları yaratmaya yönelik tüm ortak girişimleri desteklemektedir." dedi.