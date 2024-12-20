Bekaî: Tahran’ın danışmanlık güçlerini Suriye’den çekme kararı sorumlu bir adımdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın Suriye’den danışmanlık güçlerini çekmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, İran İslam Cumhuriyeti’nin Şam’daki danışmanlık varlığının başından itibaren Suriye ordusuna terörle mücadelede ve güvensizliğin çevreye ve tüm bölgeye yayılmasını önlemede yardımcı olmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, danışmanlık güçlerinin çekilmesi kararının Suriye’nin güvenlik, askeri ve siyasi koşulları ile bölgedeki durum dikkate alınarak sorumlu bir şekilde alındığını ifade etti.

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’deki varlığının yasal ve mevcut Suriye hükümetinin daveti üzerine olduğunu vurguladı ve İran ile Suriye’nin uzun yıllar boyunca terörle mücadelede etkili bir iş birliği gerçekleştirdiğini, bu iş birliği sayesinde DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta kök salmasının ve terörizmin bölgede yayılmasının engellendiğini söyledi.

Bekaî ayrıca, DEAŞ’ın çöküşünden sonra İran’ın Suriye’deki askeri varlığının değiştiğini ve savunma hatlarının, DEAŞ ve tekfirci terörizmin yeniden canlanmasını önlemek ve İsrail rejiminin maceralarına karşı bu ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik danışmanlık yardımıyla sınırlı hale geldiğini söyledi. Bu adımın başarılı olduğunu ve herkesin gördüğü gibi İran’ın danışmanlık güçlerinin Suriye’den çekilmesiyle işgalci rejimin derhal Suriye topraklarının stratejik bölgelerini işgal ettiğini ve eş zamanlı olarak bu ülkenin hayati savunma altyapısını yok ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İRNA’ya Suriye’den İran’a getirilen İranlı vatandaşlarla ilgili rakamlara ilişkin bir soruyu yanıtlarken, bu kişilerin diplomat aileleri, İran’ın diplomatik-konsolosluk ve kültürel temsilciliklerinde çalışan personelin aileleri, İranlı ziyaretçiler, bazı yabancı ziyaretçiler ve Lübnanlı mültecilere yardım etmek için Suriye’ye giden kişilerden oluştuğunu söyledi. Bu kişilerin tamamının İran uçaklarıyla ve her zaman Şam Havalimanı’nın yanında yardımcı havalimanı olarak kullanılan ve Rusya ile iş birliği içinde olan Humeymim Havalimanı üzerinden İran’a nakledildiğini belirtti.