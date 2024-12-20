Pezeşkiyan: İslam ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak para birimi oluşturulması gereklidir

Mesud Pezeşkiyan D-8 İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin liderlerinin 11. zirvesine katılmak üzere Mısır’a yaptığı ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ilişkileri dostane ve kardeşçe olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında sınır iş birliği, sınırların barış ve dostluk sınırları olarak güçlendirilmesi, terörizmle ortak mücadele ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularında ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, İslam dünyasında birlik ve dayanışmanın önemini ve İslam ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin, ortak para birimi oluşturulması ve ortak pazarların kapasitesinden yararlanılması yoluyla güçlendirilmesini bu kritik dönemde bir zorunluluk olarak gördüğünü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu önemli hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm İslam ülkeleriyle, özellikle Pakistan’la iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmede İran ve Pakistan arasındaki derin ve ortak bağlara vurgu yaparak, D-8 Liderler Zirvesi'nde Dr. Pezeşkiyan'ın İslam dünyası için son derece önemli ve hayati olan tutumlarını övdü. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın İslam ülkeleri arasında ortak para birimi oluşturulması ve ortak pazarların kapasitesinin kullanılmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini ifade etti.

Şahbaz Şerif, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan, Suriye’ye yönelik suç teşkil eden eylemleri ile İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik ihlallerini kınadığını belirterek, ortak tehditlere karşı İslam ümmetinin iş birliği ve dayanışmasını artırmanın önemine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı, görüşmede iki ülke arasında bekleyen doğal gaz anlaşmasını da ele aldı ve iki ülkenin bakanlarının bu anlaşmanın uygulanmamasındaki temel engelleri belirlemeleri ve bu engellerin ortadan kaldırılması için düzenlemeler yapmaları konusunda mutabık kaldı. İki ülkenin enerji bakanlarının en kısa sürede bu anlaşmayı hayata geçirmeleri için adım atmaları kararlaştırıldı.