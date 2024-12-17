İsmail Bekaî dün gece X sosyal medya hesabında "BM Özel Raportörü Ben Saul: "İsrail'e ihraç edilen silahların %99'unu Almanya ve Amerika sağlıyor." ifadesini paylaştı.
"Amerika ve Almanya, İsrail rejimine silah göndermeye devam ederek bu soykırıma yardım ve yataklık ediyor ve Gazze soykırımının suç ortağı ve tam ortağı haline geldi." diyen Bekaî "Aslında insani hukuk kurallarına "saygı gösterme ve uyum sağlama" ilkesine dayanan tüm hukuk normlarının yanı sıra soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası hukuki yükümlülüklerini de ihlal etmişlerdir. Bu ülkelerin işledikleri haksız ve suç teşkil eden fiillerin hesabı sorulmalıdır" vurgusunda bulundu.
Bekaî: Amerika ve Almanya Gazze'deki soykırımın ortağıdır
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM Özel Raportörü'nün açıklamasının bir bölümünü yayınlayarak, "İsrail'e ihraç edilen silahların yüzde 99'unun tedarikçileri Almanya ve Amerika'dır" diyerek "Bu iki ülke Gazze'deki soykırıma ortaktır." açıklamasında bulundu.
İsmail Bekaî dün gece X sosyal medya hesabında "BM Özel Raportörü Ben Saul: "İsrail'e ihraç edilen silahların %99'unu Almanya ve Amerika sağlıyor." ifadesini paylaştı.
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