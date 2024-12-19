Bekaî, Siyonist rejimin Yemen'in altyapısına yönelik saldırısını şiddetle kınadı

İsmail Bekaî, dün Siyonist rejimin Sana'a enerji santrali, Ras el-Eisa yakıt tankları ve Yemen'in Hudeyde Limanı da dahil olmak üzere Yemen'in altyapısına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Yemen'deki sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan bu saldırıları, uluslararası hukuk ilke ve standartlarının ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır ihlali olarak nitelendiren Bekaî "Siyonist rejimin suçları ABD'nin koşulsuz desteği altında gerçekleşmektedir ve Washington, Tel Aviv'i yöneten suç çetesinin ihlallerine ve suçlarına ortaktır."dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yemen halkının mazlum Filistin milletine olan onurlu desteği ve dayanışmasına işaretle "Uluslararası toplum ve İslam dünyası, Siyonist rejimin saldırganlığını durdurmak ve bu rejimi, saldırı ve savaş suçu başta olmak üzere, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde belirtilen tüm suçları işlediği için cezalandırmak konusunda hukuki ve ahlaki bir sorumluluğa sahiptir." diye ekledi.