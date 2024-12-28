İran, Japonya'da düzenlenecek olan Expo'dan çekildi

Fatıme Muhacerani bugün yaptığı açıklamada, Japonya Expo'suna katılım koşulları ve ilgili kısıtlamalar hakkında kapsamlı iç değerlendirmelerin ardından, konunun yetkilisi tarafından bu kararın alındığını belirtti.

2025 Osaka Kansai Japonya Expo, her 5 yılda bir düzenlenen dünya çapındaki Expo etkinlikleri kategorisinde yer alıyor.

Uluslararası Fuarlar Bürosu (BIE) Genel Kurulu'nun 164. oturumunda, 22-23 Kasım 2018'de üç aday ülke, Expo 2025 projelerini son kez sundu. Ardından iki aşamalı gizli oylama yapıldı ve Japonya, Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak 85 oyla, "İnsan Yaşamı İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" temasıyla seçildi.