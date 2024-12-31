İslam Devrimi Lideri: Medya alanında dikkat, çaba ve inisiyatifimizi iki katına çıkarmalıyız

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney'in Enformasyon Ofisi Merkezi'nin bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı ve müdürlerinin katılımıyla düzenlenen "Ulusal Medya Dönüşüm Ufku" toplantısına gönderdiği mesajda, dünyanın güncel mücadelelerinde medyanın yeri doldurulamaz rolünü vurguladı.

Sahanın kazananını belirlemede gerçekliğin mesajını ve anlatımını iletme yeteneğinin askeri araçlardan daha önemli bir faktör olduğunu belirten Ayetullah Hamaney medya alanında daha fazla hassasiyet, çaba ve inisiyatif çağrısında bulundu.

İslam Devrimi Lideri'nin mesajının tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Cebelli

Siz ve çalışanlarınız, medyanın ve propagandanın dünyadaki güncel mücadelelerde yeri doldurulamaz rolünü her zamankinden daha fazla biliyorsunuz.

Bugün askeri araçların sahaya girip etki etmesinden önce tarafın zaferi, mesajını ve anlatısını gerçeklikten yakalayıp iletme becerisiyle belirleniyor. Bu önemli alanda hassasiyetimizi, çabamızı ve inisiyatifimizi ikiye katlamalıyız.

Seyid Ali Hamaney

31 Aralık 2024