Pezeşkiyan: İran hükümetinin Kuzey-Güney koridorunu tamamlama kararlılığı ciddi

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savev ile görüşme gerçekleştiren Mesud Pezeşkiyan, Reşt-Astara demiryolu hattının İran ile Rusya arasındaki karşılıklı anlaşma çerçevesinde hayata geçirilme planlarının önceliği olduğunu ve bunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirterek " İran bu anlaşmanın hükümlerine bağlı kalacak ve Rusya tarafı en kısa sürede rotanın haritasını çıkarmaya ve proje hazırlıklarına başlayabilir. Anlaşmaya göre rotanın arsasını alıp, belirlenen sürede belge ve yükümlülükleri sağlayacağız." dedi.

Bu görüşme sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı da ülkesinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanının sıcak selamlarını Dr. Pezeşkiyan'a iletip 2025'in ilk günlerinde kendisini Rusya'ya davet ederek

"Rus hükümeti bu geziye, müzakerelere ve anlaşmalara hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Astara-Reşt demiryolunun hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmaya değinen Vitaly Savev, kendi hükümetinin bu anlaşmayı uygulama yönündeki iradesini vurguladığı açıklamasında "Gerekli kredi hattını temin eden Rus tarafı, Kuzey-Güney koridoru için Azerbaycan hükümetiyle işbirliği yaparken İran'ın da bu anlaşmayı uygulamasını istiyor." diye ekledi.