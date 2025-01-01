İran, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı  

Muhammed Alibek, bu sabah yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarına yönelik tekrarlanan askeri saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olup, Yemen'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." dedi.

Körfez İşleri Genel Müdürü, Batı Asya bölgesindeki tüm çatışma ve saldırıların temelinde, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım politikalarının devam ettiğini belirtti ve bu rejimin savaş kışkırtıcılığının ve çatışma yaratma politikalarının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki olumsuz sonuçlarına bir kez daha dikkat çekti.

Ayrıca, ABD liderliğindeki koalisyonun Yemen topraklarına yönelik maceracı ve saldırgan saldırılarının, bölgedeki istikrarı bozmayı ve Yemen krizindeki taraflar arasında barış ve ateşkes sürecini zayıflatmayı hedeflediğini vurgulayan Alibek, ABD ve İngiltere'yi, bölgedeki tehlikeli ve öngörülemez sonuçların doğrudan sorumluları olarak nitelendirdi.