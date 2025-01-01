1 Oca 2025 11:01
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News ID: 85706959
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İran, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı  

1 Oca 2025 11:01
News ID: 85706959
İran, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı  

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Körfez İşleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı, ABD ve İngiltere'nin Sana şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği geniş çaplı saldırıları şiddetle kınadı ve bu tür eylemleri, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının devamını destekleme doğrultusunda değerlendirdi.  

Muhammed Alibek, bu sabah yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarına yönelik tekrarlanan askeri saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olup, Yemen'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." dedi.  

Körfez İşleri Genel Müdürü, Batı Asya bölgesindeki tüm çatışma ve saldırıların temelinde, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım politikalarının devam ettiğini belirtti ve bu rejimin savaş kışkırtıcılığının ve çatışma yaratma politikalarının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki olumsuz sonuçlarına bir kez daha dikkat çekti.  

Ayrıca, ABD liderliğindeki koalisyonun Yemen topraklarına yönelik maceracı ve saldırgan saldırılarının, bölgedeki istikrarı bozmayı ve Yemen krizindeki taraflar arasında barış ve ateşkes sürecini zayıflatmayı hedeflediğini vurgulayan Alibek, ABD ve İngiltere'yi, bölgedeki tehlikeli ve öngörülemez sonuçların doğrudan sorumluları olarak nitelendirdi.

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