Yemen "Filistin 2" füzesi ile Tel Aviv'i kalbinden vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, Yafa'daki (Tel Aviv) askeri hedefi "Filistin 2" ultrasonik balistik füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

Bu açıklamada Siyonist rejimin hava savunmasının Yemen'den atılan ultrasonik füzesi karşısında başarısız olduğu belirtiliyor.

Bu açıklamanın bir bölümünde "Bu saldırı, Filistin halkına destek vermek ve Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara, ayrıca Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırganlığına da yanıt vermek çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu füzenin, hedefini isabetli bir şekilde vurduğunu vurguladı.

Yahya Seri, Yemen halkının Siyonist rejimin suçlarına karşı yürüyüşünü de takdir ederek Gazze Mücahidlerini ve Siyonist rejime karşı operasyonlarının devamını övdüğü açıklamasında "Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırganlık sona erene kadar askeri operasyonlarımız devam edecek. vurgusunda bulundu.