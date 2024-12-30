Pezeşkiyan: İran'ın yaklaşımı, bölge barışı ve güvenliğini genişletmek / Tahran ve Maskat arasında ciddi işbirliği vurgusu

Mesud Pezeşkiyan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid bin Hamad bin Hamud el-Busaidi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri eskiye dayanan, samimi ve dostane olarak nitelendirdi. Bu ilişkilerin çeşitli alanlarda ve farklı seviyelerde genişlediğini belirten Pezeşkiyan, "Bu yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi İran İslam Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktadır" dedi.

İki ülke arasında yakın gelecekte düzenlenmesi planlanan ortak ekonomik iş birliği komisyonu toplantısına atıfta bulunan Pezeşkiyan, "Geçmiş anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması ve yeni mutabakatların sağlanması için iyi adımlar atılıyor ve takipler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımını bölgede ve İslam ülkeleri arasında barış ve güvenliği artırmak olarak tanımlayarak bu doğrultuda İran ile Umman arasında daha yoğun iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı ise bu görüşmede, ülkesinin Sultanı'nın İran'ın Yüce Lideri, Cumhurbaşkanı ve halkına sıcak selamlarını iletti. Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve tarihi olduğunu, bu ilişkilerin güven ve iyi niyet temelinde şekillendiğini ve güçlendiğini belirtti. Sultan'ın bu ilişkilerin genişletilmesine büyük önem ve vurgu yaptığını sözlerine ekledi.