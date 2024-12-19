Yemen'den Tel Aviv'deki 2 hassas askeri hedefe "Filistin 2" balistik füzesi ile saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, son açıklamasında "Filistin milletinin mazlumiyetinin savunulması doğrultusunda ve Gazze'deki kardeşlerimizin katledilmesine tepki olarak ve vaat edilen fetih ve kutsal cihad mücadelesine beşinci aşama destek çerçevesinde İsrail'in ülkemize yönelik saldırılarına karşı, işgal altındaki Yafa bölgesinde (Tel Aviv) İsrail düşmanının 2 özel ve hassas askeri hedefini 2 Filistin hipersonik balistik füzesiyle hedef aldı." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Seri açıklamalarının devamında "Allah'ın izniyle bu operasyon başarıyla amacına ulaştı. Bu operasyon, İsrail'in San'a ve Hudeyde vilayetindeki enerji santralleri de dahil olmak üzere sivil tesislere saldırmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve bizim tepkimiz doğal ve meşru bir yanıt çerçevesindeydi." ifadesine dikkat çekti.

Tuğgeneral Seri ayrıca "Siyonist rejimin saldırganlığı, Yemen'i ve Yemen milletini, Gazze Şeridi'nde bu rejimin katletmelerine karşı dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmekten ve bu barbar saldırıya, tüm düşman hedeflerini uygun silahlarla vurmaya devam ederek karşılık vermekten alıkoymayacaktır. " ifadesinin de altını çizdi.