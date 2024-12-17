Sana'a: Yemen'e yönelik saldırılar arttıkça yanıt seçenekleri çeşitleniyor

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi ve Ensarullah hareketinin liderlerinden biri olan "Muhammed Ali el-Husi", El Meyadin kanalına verdiği demecinde "Operasyonumuz devam ediyor ve Amerikalıların ya da diğer tarafların eylemleri bizi ilgilendirmiyor." açıklamasında bulundu.

"Yemen'e yönelik saldırılar kınanıyor ve Yemen halkı da bunlara karşılık vermekten vazgeçmiyor ve mücadelemiz devam ediyor." diyen El-Husi "Saldırganlık arttıkça önümüze daha fazla seçenek sunuluyor ve Savunma Bakanlığı tarafından saldırganlıkla başa çıkmak için bir plan hazırlandı." vurgusunda bulundu.