17 Ara 2024 18:32
Journalist ID: 5630
News ID: 85693031
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Sana'a: Yemen'e yönelik saldırılar arttıkça yanıt seçenekleri çeşitleniyor

17 Ara 2024 18:32
News ID: 85693031
Sana'a: Yemen'e yönelik saldırılar arttıkça yanıt seçenekleri çeşitleniyor

Tahran, İRNA - Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi, sabah erken saatlerde ülkesine yönelik düzenlenen saldırılara yanıt olarak ABD ve İngiltere'yi bu saldırıların tırmanacağı konusunda uyardı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi ve Ensarullah hareketinin liderlerinden biri olan "Muhammed Ali el-Husi", El Meyadin kanalına verdiği demecinde "Operasyonumuz devam ediyor ve Amerikalıların ya da diğer tarafların eylemleri bizi ilgilendirmiyor." açıklamasında bulundu.

"Yemen'e yönelik saldırılar kınanıyor ve Yemen halkı da bunlara karşılık vermekten vazgeçmiyor ve mücadelemiz devam ediyor." diyen El-Husi "Saldırganlık arttıkça önümüze daha fazla seçenek sunuluyor ve Savunma Bakanlığı tarafından saldırganlıkla başa çıkmak için bir plan hazırlandı." vurgusunda bulundu.

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