Yemen Yüksek Siyasi Konsey Sekreteri: Ateşkes Filistin'in yalnız kalması anlamına gelmiyor

Yaser el-Huri, Perşembe sabahı İRNA Uluslararası Haberler bölümüne yaptığı açıklamalarda "Hak ve batıl arasındaki bu mücadele, Gazze'deki kahramanca savaş ve diğer cephelerin desteğiyle sürüyor. Filistin halkına ve direnişine verilen destek hiçbir şekilde kesilmedi." ifadelerini kullandı.

El-Huri, Lübnan'da başarılı bir ateşkes sağlanması halinde Gazze'de de ateşkes umut edildiğini, ancak bu gerçekleşmese bile İslam ümmetinin, özellikle direniş ekseninin, Filistin'i asla yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Direniş ekseninin, tüm imkanlarını yorulmadan kullanarak Filistin'i hem askeri hem de sivil yollarla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan El Huri, direniş ve cihad ekseninin açık ve net bir program çerçevesinde düşmana karşı mücadele ettiğini, sahadaki ve siyasi gelişmelere göre savaş yöntemlerini, mücadele biçimini ve desteğini değiştirdiğini belirtti.

El-Huri, Hizbullah'ın zaferinden hiçbir şüphe olmadığını ifade ederek, "Bu zafer, Lübnan halkının tepkilerinden ve duruşundan da anlaşıldığı üzere, Siyonist düşmana ve onu destekleyen ABD'nin tüm yeni imkanlarını kullanmasına rağmen, Hizbullah'ın benzersiz direnişi ve kararlılığı sayesinde elde edilmiştir." dedi.