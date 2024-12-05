5 Ara 2024 19:58
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News ID: 85681098
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El Husi: Gazze, İsrail ve Amerikan silahlarının laboratuvarı haline geldi

5 Ara 2024 19:58
News ID: 85681098
El Husi: Gazze, İsrail ve Amerikan silahlarının laboratuvarı haline geldi

Tahran, İRNA - Yemen'deki devrimin ve Ensarullah hareketinin lideri Seyid Abdul Malik el-Husi "Siyonist rejim ve ABD, Gazze Şeridi'ni ölümcül silahları için bir deneme alanına dönüştürdü." açıklamasında bulundu.

Seyyid Abdul Melik El Husi, Gazze Şeridi'ndeki vahim insani duruma ve insani yardımların durdurulmasına, yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına, kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığa değinerek "Trump'ın Siyonist esirlerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'yi cehenneme çevireceği tehdidi, Amerika'nın Filistinlilere karşı kayıtsızlığını gösteriyor." ifadesine dikkat çekti.

"Siyonist düşman, Gazze Şeridi halkını aç bırakmayı soykırım aracı olarak kullanıyor." diyen El-Husi "Amerika Siyonizmin diğer tarafındadır ve Amerika ile İsrail rejiminin suç eylemleri birbirine benzer. Amerika, Filistin halkının acılarını umursamıyor."dedi.

Yemen devriminin lideri, çoğu Arap hükümetlerinin Filistin meselesine ilişkin tutumunu şiddetle eleştirerek "Latin Amerika'daki ülkelerin Filistin'e destek konusundaki konumları çoğu Arap hükümetinin konumlarından çok daha yüksektir." ifadesinin altını çizdi.

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