El Husi: Gazze, İsrail ve Amerikan silahlarının laboratuvarı haline geldi

Seyyid Abdul Melik El Husi, Gazze Şeridi'ndeki vahim insani duruma ve insani yardımların durdurulmasına, yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına, kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığa değinerek "Trump'ın Siyonist esirlerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'yi cehenneme çevireceği tehdidi, Amerika'nın Filistinlilere karşı kayıtsızlığını gösteriyor." ifadesine dikkat çekti.

"Siyonist düşman, Gazze Şeridi halkını aç bırakmayı soykırım aracı olarak kullanıyor." diyen El-Husi "Amerika Siyonizmin diğer tarafındadır ve Amerika ile İsrail rejiminin suç eylemleri birbirine benzer. Amerika, Filistin halkının acılarını umursamıyor."dedi.

Yemen devriminin lideri, çoğu Arap hükümetlerinin Filistin meselesine ilişkin tutumunu şiddetle eleştirerek "Latin Amerika'daki ülkelerin Filistin'e destek konusundaki konumları çoğu Arap hükümetinin konumlarından çok daha yüksektir." ifadesinin altını çizdi.