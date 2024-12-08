8 Ara 2024 18:30
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Yemen ve Irak Direnişi'nden işgal altındaki Filistin'in güneyine saldırı

8 Ara 2024 18:30
News ID: 85684018
Yemen ve Irak Direnişi'nden işgal altındaki Filistin'in güneyine saldırı

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen ve Irak İslami Direnişi'nin ortak operasyonuyla, işgal altındaki Filistin'in güneyinde kritik bir hedefin vurulduğunu duyurdu.  

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada  "Filistin halkının mazlumiyetine destek ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yanıt olarak, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Irak İslami Direnişi ile birlikte bir askeri operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyon sırasında işgal altındaki Güney Filistin'de hayati bir nokta hedef alındı." ifadelerini kullandı. 

Seri, operasyonun birden fazla insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini ve Allah'ın lütfuyla hedefin başarıyla vurulduğunu ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Irak İslami Direnişi'yle birlikte, İsrail düşmanının Gazze'deki kardeşlerimize yönelik işlediği suçlara karşılık vermeye devam ettiğini belirtti. 

Tuğgeneral Seri sözlerine  "Operasyonlarımız, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ablukanın kaldırılması dışında son bulmayacaktır." diye devam etti. 

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